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29 апреля • обновлено в 14:49
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Кабмин назначил нового главу ГНС: что о нем известно

5.3т
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Правительство на заседании в среду, 29 апреля, назначило на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС) Алексея Любченко.

Ранее его кандидатура прошла согласование в Минфине.

Алексей Любченко возглавил налоговую

Алексей Любченко возглавил налоговую

Что известно о новом главе ГНС

Алексей Любченко в 1999—2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003-го по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА. В 2009—2011 годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации. В 2012—2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Госфискальной службы. С 2015 года Алексей Любченко — первый вице-президент в ПАТ "Украгрохимхолдинг".

Что указано в декларации

Любченко уже подал декларацию о доходах. Так, в собственности семьи главы налоговой есть три квартиры (две в Черкасской области и одна в Киеве), автомобиль Land Rover Evoque (сейчас такой стоит от 1 миллиона грн). Также Любченко задекларировал драгоценности и часы марки Breguet, которые есть у него и его жены.

Любченко также задекларировал 833 тыс. грн дохода, в то время как у его жены – более 1,5 млн грн. На разных счетах у главы ГНС также есть $85 тыс. и более 450 тыс. грн. У его жены – 300 тыс. грн, и почти 50 тыс. евро. При этом Любченко в декларации также указал 90 тыс. грн, $12 тыс. и 14 тыс евро наличных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины были уволены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

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Персона
Алексей Любченко
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Государственная налоговая служба (ГНС)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Короче - всю карьеру в уютном кресле и наворовал немало.
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