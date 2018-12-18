Кабмин запустил новую реформу: кто теперь будет заниматься налогами

Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Такое решение было принято во время закрытого заседания Кабинета министров, передает пресс-служба Министерства финансов. Отмечается, что ГФС разделят на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

"Проект постановления предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти", - сказано в сообщении.

При этом Кабинет министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов. Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - сказал Верланов.

ГФС Українські новини

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина. Кроме того постановление учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.

О реформе сообщила на своей странице в Facebook также председатель подкомитета по вопросам таможенной политики Татьяна Острикова.

"Breaking news! Кабмин принял постановление о разделении ГФС. Не знаю пока, в какой редакции, и что от чего будут отделять. Похоже, "фискальному монстру" приходит конец. По крайней мере, этот конец не за горами", - сказано в сообщении.

Ранее на заседании премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что реформа подразумевает разделение на налоговое и таможенное направление.

"Мы сегодня примем решение, которое даст начало настоящей реформе ГФС. Она будет разделена на налоговое и таможенное направление. Что касается таможенного направлении, это 7 сканирующих систем на границах нашего государства, чтобы эффективнее бороться с контрабандой", - сказал он.

По его словам, после усиления борьбы с таможенными схемами на границе таможенные поступления в бюджет увеличились на 300-400 млн грн.

"Это серьезный результат, но на этом останавливаться не нужно. Для упрощения экспортно-импортных операций будет введено единое таможенное окно", - добавил премьер-министр.

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Как писал OBOZREVATEL,11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил главу ГФС Романа Насирова в должности. Суд признал, что его отстранение и увольнение с поста были незаконными. Он также постановил выплатить главе ГФС компенсацию в размере 184 тысяч гривен.