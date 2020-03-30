В Верховной Раде появился законопроект изменений в госбюджет-2020: текст

Кабинет министров внес в Верховную Раду изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

Проект закона №3279 о внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" был зарегистрирован в воскресенье, 29 марта.

Верховная Рада day.kyiv.ua

Последний этап прохождения – направлено на рассмотрение комитета.

Ранее OBOZREVATEL писал о главных новшествах нового законопроекта от Кабмина по государственному бюджету.

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