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30 марта • обновлено в 11:29
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В Верховной Раде появился законопроект изменений в госбюджет-2020: текст

1.5т
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Кабинет министров внес в Верховную Раду изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

Проект закона №3279 о внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" был зарегистрирован в воскресенье, 29 марта.

Верховная Рада

Верховная Рада

day.kyiv.ua

Последний этап прохождения – направлено на рассмотрение комитета.

Ранее OBOZREVATEL писал о главных новшествах нового законопроекта от Кабмина по государственному бюджету.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Теги
бюджет Верховная Рада Украины
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Да не дергайтесь вы уже. Дефолт так дефолт.
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