Цены на нефть эталонных марок в среду, 11 декабря, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,91 доллара за баррель, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,6% – до 58,88 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,4% до 60,02 доллара за баррель.

Цена нефти Urals упала Maanimo

Котировки нефти снижаются на данных об увеличении запасов в США на прошлой неделе на 1,41 млн баррелей, передает "Интерфакс".

"Помимо данных о запасах, рынок фокусируется на переговорах США и КНР, учитывая, что дата вступления в силу новых пошлин на китайские товары быстро приближается, – сообщил аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

"Несмотря на некоторые сигналы того, что обе стороны надеются на разрешение конфликта, опасения будут сохраняться, пока не будет официального объявления", – резюмировал он.

Цены на нефть эталонных марок в среду, 11 декабря, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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