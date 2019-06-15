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Из ямы в ведро: в России засняли на видео "ноу-хау" по ремонту дорог

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В России сняли на видео, как сотрудник дорожных служб вымачивал тряпкой из выбоины дождевую воду в городе Свободный, Амурской области.

На ролике видно, как мужчина в оранжевом жилете присел и вымачивает куском ткани из ямы жидкость. Автор ролика отмечает, что сейчас дорожники будут проводить ямочный ремонт.

На форумах в сети пользователи отметили, что хорошо, что они хотя бы не просто в воду асфальт утрамбовывают.

"Это еще по технологии, расп**дяи положили бы асфальт прямо в яму с водой", - написал один из них.

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Некоторые назвали такие действия "новым методом осушки покрытия перед ремонтом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором показывают жуткое состояние автомобильной дороги в сторону курортного Бердянска Запорожской области.

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Новости России
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Рейтинг стран с самыми плохими дорогами, Укросвинарня 8 место. Россия лишь 24-е. Но свиномордому укроскоту этого на Обозе не скажут.
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