Из ямы в ведро: в России засняли на видео "ноу-хау" по ремонту дорог

В России сняли на видео, как сотрудник дорожных служб вымачивал тряпкой из выбоины дождевую воду в городе Свободный, Амурской области.

На ролике видно, как мужчина в оранжевом жилете присел и вымачивает куском ткани из ямы жидкость. Автор ролика отмечает, что сейчас дорожники будут проводить ямочный ремонт.

На форумах в сети пользователи отметили, что хорошо, что они хотя бы не просто в воду асфальт утрамбовывают.

"Это еще по технологии, расп**дяи положили бы асфальт прямо в яму с водой", - написал один из них.

Некоторые назвали такие действия "новым методом осушки покрытия перед ремонтом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором показывают жуткое состояние автомобильной дороги в сторону курортного Бердянска Запорожской области.

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