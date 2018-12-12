Вывели 5 млрд: раскрыта схема банкротства крупного украинского банка

Должностные лица банка "Финансы и кредит", основным бенефициаром которого является народный депутат и олигарх Константин Жеваго, перед банкротством вывели из него около 5 млрд гривен, путем предоставления заведомо безнадежных кредитов ряду компаний.

В частности, банк предоставил кредитов на 3,2 млрд гривен неплатежеспособным фирмам в период с 2010 по 2015 годы, говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Впоследствии компании-заемщики самостоятельно инициировали процедуры банкротства, чтобы избежать возврата кредитных средств. На данный момент две из четырех компаний ликвидированы, в результате чего остались не погашенными более 2,3 млрд гривен. Остальные две – находятся в процедуре банкротства.

Кроме этого, 1,7 млрд гривен присвоили должностные лица еще четырех компаний. Соответствующие средства они получили в качестве кредитов для дальнейшего использования в строительстве офисного центра в Киеве.

Банк получил решения судов о взыскании почти 1,5 млрд задолженности с заемщиков. Однако органы государственной исполнительной службы не обнаружили активов должников, на которые можно было бы обратить взыскание.

Также Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе осуществления временной администрации обнаружил нехватку средств, которые были размещены на корреспондентских счетах банка "Финансы и кредит", открытых в Meinl Bank AG (Австрия) и Bank Frick & Co.AG, Balzers (Лихтенштейн).

Фонд гарантирования вкладов физических лиц

В дополнение к этому банк заключил соглашения на 113 млн долларов с иностранными компаниями, однако сами сделки не учитывались в банковской отчетности.

В итоге Фонд подал 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму убытков 15,5 млрд гривен, в том числе относительно владельцев и должностных лиц банка подано 16 заявлений на сумму убытков 12,7 млрд гривен.

Подробнее о схемах с банком "Финансы и кредит" читайте скоро на OBOZREVATEL

Константин Жеваго LIGA.net

Напомним, что совокупный объем инсайдерских кредитов в портфеле банка "Финансы и кредит" – около 22 млрд гривен (более 70% портфеля). Балансовая стоимость активов банка Жеваго составила 45,1 млрд гривен, но оценщики ФГВФЛ оценили их в 9,9 млрд гривен (22% от "номинала"). По данным НБУ, долг банка Жеваго по рефинансированию – 6,3 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается расследованием уголовного дела против Жеваго. Он стал первым олигархом-фигурантом уголовного дела после Революции Достоинства. Причина его открытия – сокрытие олигархом в декларации данных о кредите, который он взял в собственном обанкротившемся банке.