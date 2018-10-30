''Истощили страну!'' Трамп поставил Китаю ультиматум

Президент США Дональд Трамп пообещал Китаю "прекрасную сделку". Таким образом он прокомментировал состояние торговой войны между странами, котоая длится уже несколько месяцев.

Как сообщает Lenta.ru, если сделка не состоится, Трамп пригрозил ввести новые торговые пошлины на миллиарды долларов.

"Я думаю, мы заключим прекрасную сделку с Китаем, и это будет замечательно, поскольку они истощили нашу страну", — заявил президент США. Он также отметил, что сделал бы предложение прямо сейчас, но Китай пока к нему не готов. Деталей Трамп раскрывать не стал.

Президент США заявил, что, если "сделка не состоится", он готов еще ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на сумму $267 млрд.

Вашингтон ранее заявлял, что готов повысить тарифы на весь оставшийся китайский импорт к началу декабря, если запланированные на ноябрь переговоры между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не принесут результата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Китай потребовал от США прекратить политику торговой войны между странами и призвал Вашингтон не вставать на ложный путь конфронтации в вопросе сотрудничества двух стран.

24 сентября в США вступили в силу новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму в 200 млрд долларов.