Ипотека в Украине: названы две проблемы с доступным кредитованием

Украина очень много лет не будет иметь доступной ипотеки, кредитование не развивается из-за двух глобальных проблем.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Борис Кушнирук. По его словам, эту проблематику "нельзя урегулировать за 1-2 года".

Как пояснил экономист, первая проблема - это то, что ипотечный кредит нужно брать на 15-30 лет. Суммы ежемесячных платежей тем меньше, чем больше срок ипотеки. Процентная ставка должна быть низкой, иначе вы не сможете обслуживать даже проценты по этому кредиту.

По словам эксперта, сегодня ни украинское правительство, ни Национальный банк не способны гарантировать инфляционную стабильность на такой срок, максимум - на 1-2 года.

"Сейчас во всех кредитных договорах прописано условие, что если изменяется учетная ставка Нацбанка, то соответственно меняется ставка по кредиту. Представьте себе, что сейчас они теоретически принудят какие-то коммерческие банки выдавать кредиты под 10%. Извините. Инфляция подскочит и будет ставка по кредиту не 10%, а 20%. Какой человек сможет его обслуживать?" - отметил он.

Кушнирук также назвал вторую глобальную проблему ипотеки в Украине.

"В силу модели экономического развития, которую мы имеем, у нас развивается жизнь и бизнес только в нескольких крупных городах Украины. Все остальные территории деградируют. Где хочет получить жилье молодая семья? Именно в этих нескольких городах. А жилье в больших городах всегда дорогое", - заявил эксперт.

"Только когда будет реализовываться программа децентрализации, когда можно будет жить и работать в небольших и средних городах, тогда постепенно будет появляться возможность покупать жилье и не только в Киеве", - добавил он.

По мнению Кушнирука, в украинских реалиях "мы еще очень долго не будем иметь реального рынка ипотечного кредитования".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.

Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу.

Понижение учетной ставки может привести к:

снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);

удешевлению кредитов;

удешевлению депозитов;

росту цен;

повышению динамики роста экономики.

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