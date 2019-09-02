"Украина и США — союзники": гендиректор "Велты" о титане и невероятном открытии

ООО ПКФ "Велта" - горнодобывающая компания, которая занимает 2% мирового рынка поставок титанового сырья и 35% добычи на украинском рынке. Созданная с нуля, компания работает с американской компанией DuPont и уже патентует собственную технологию получения металлического титана.

О том, способна ли Украина избавить США от российской титановой зависимости и почему США наш природный партнер, по какой причине в Украину не рвутся зарубежные инвесторы и почему для инвестора важно быть "зеленым" и "социальным" , OBOZREVATEL поговорил с генеральным директором компании "Велта" Андреем Бродским.

Андрей Бродский, генеральный директор ООО ПКФ "Велта"

- "Велта" начала активную работу в 2006 году, как это было?

- Мы в прямом смысле начинали с нуля, с чистого поля и геологической разведки месторождения. "Велта" практически единственное горно-обогатительное предприятие полного цикла в Украине, построенное с нуля. Причем в рекордные сроки – всего за 8 месяцев, хотя аналогичные предприятия в мире строятся от двух лет и дольше.

На сегодняшний день мы занимаем около 2% мирового рынка поставок титанового сырья. Являемся поставщиками примерно 10% от объемов крупнейшего в мире американского потребителя титанового сырья - компании DuPont (теперь это уже Chemours).

- А в масштабах Украины?

- В прошлом году наше производство достигло 35% от внутриукраинского. В этом году планируем обеспечить не менее 40%.

Мы идем вперед. У нас очень амбициозные планы. Мы считаем, что 2% в мировом рынке для нас - крайне мало. Поэтому намерены достичь 6- 10%.

"США и Украина – природные союзники"

- Амбициозно. Не так давно СМИ сообщали об определенных изменениях в корпоративной структуре компании. И о том, что в совет директоров "Велты" вошел экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси. С чем связаны эти изменения?

- Мистера Вулси порекомендовали наши финансовые партнеры First Wall Street Company. Мы нацелены на стремительный рост, намерены выйти на масштабный уровень производства и занять серьезные позиции для начала в сырьевом сектора, а потом – и в переработке.

Для достижения этих целей необходимо глобальное видение в мировом масштабе. Поскольку титан является важным стратегическим сырьем в мире и играет большую роль в вопросах мировой безопасности - опыт такого человека, как мистер Вулси, показался нам очень интересным. И мы уже начали использовать его знания, опыт и связи в планировании своей стратегии. Которая, повторюсь, заключается в стремительном росте - как горизонтальном, так и вертикальном.

- Почему вектор развития выбран через США, а не через Европу или Азию?

- Тот, кто хоть раз бывал в деловом центре Нью-Йорка – больше никогда не задает такой вопрос (смеется).

Понимаете, можно долго смотреть статистику по Лондону, Гонконгу, Пекину или Дубаи. Но когда ты начинаешь общаться с реальным бизнесом в этих регионах – а мы именно так и делаем – понимаешь, что США на несколько голов опережают остальной мир в плане понимания бизнеса, организации бизнеса, привлечения инвестиций. К тому же в этой стране сосредоточено огромное количество денег.

Так что наш вектор развития во многом определил себя сам.

И еще один момент: я глубоко убежден, что основным природным геополитическим союзником для Украины являются именно Соединенные Штаты.

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- Имеете в виду, союз на основе титана? Может ли Украина стать той страной, которая позволит США избавиться от зависимости от российского титанового сырья и титановых продуктов?

- Это один из аспектов сотрудничества на геополитическом уровне.

Действительно на сегодняшний день США и, в частности, корпорация Boeing зависимы от поставок металлического титана из России. По общедоступной информации, Boeing около 40% своих потребностей в металлическом титане закрывает поставками именно из РФ.

Всего 7 стран в мире обладают технологиями изготовления металлического титана. Украина - одна из них. Кроме нас и США в этом списке: Россия, Казахстан, Китай, Япония и Индия. Последняя производит всего 500 тонн металла в год, рассматривать ее в качестве крупного игрока и возможной замены для поставок металла из России в США невозможно.

А если посмотреть на геополитические отношения Штатов с такими странами, как Россия, Казахстан и Китай - становится понятно, что США не будут оттуда наращивать закупки. Есть еще Япония, но оба японских предприятий уже работают на пределе своих мощностей.

Другое дело – украинские предприятия. К примеру, Запорожский титано-магниевый комбинат недозагружен. И вполне может стать поставщиком для США.

На мой взгляд, все эти факторы еще раз говорят о том, что США и Украина –природные союзники, и партнеры. В частности – в титановом бизнесе.

"Нам удалось совершить прорыв – получить металл титан другим способом"

- Вы говорите о вертикальном росте и переработке, это как-то связано с работой R&D-центра, который, судя по Вашему посту в FB, создал прорывную технологию производства металлического титана? В чем она заключается?

- Технологии переработки титанового сырья в металл больше 70 лет. И за все это время она оставалась практически неизменной. Это так называемый процесс Кролла, невероятно сложный и энергозатратный. Он включает в себя изготовление такой субстанции как титановый шлак, из которого потом получают знаменитую титановую губку. Для понимания сложности процесса, как я говорил ранее, всего 7 стран в мире обладают этой технологией и могут производить металлический титан.

Понятно, что это не могло не стимулировать поиски иных способов получения этого металла.

Последние два-три десятка лет несколько научно исследовательских центров в мире работают над разработкой новых технологий производства металлического титана. "Велта" долгое время пристально следила за этими процессом. И мы даже пытались сотрудничать в этом направлении с некоторыми ведущими мировыми компаниями, однако не добились в этом сколь-либо значимых результатов.

Тогда мы приняли решение открыть собственный научно исследовательский центр, выделив его в отдельное предприятие, которое называется Velta RD Titan. Это совместное предприятие компании "Велта" и группы украинских химиков, ученых известных на Западе. Современный и довольно крупный R&D-центр работает уже полтора года.

За это время нам действительно удалось совершить прорыв – получить металл другим способом, абсолютно отличным от метода Кролла.

Сейчас мы находимся на стадии получения патента сразу в нескольких странах. Поэтому я не могу раскрывать подробности и технические детали нашей технологии. Скажу лишь, что основное отличие нашего метода - это низкая энергозатратность и самое главное – отсутствие таких сложных процессов, как получение титанового шлака и титановой губки. А это значит, что тот металл, который получает "Велта", намного дешевле произведенного по существующим старым технологиям.

- Насколько дешевле?

- Сейчас мы занимаемся масштабированием. Но для сравнения, те мировые компании, о которых я говорил, 10-20 лет учились альтернативным способом получать граммы этого металла. Мы уже сегодня получаем килограммы – и переходим к экспериментальному производству в десятки и сотни килограмм (прямо в данный момент монтируем оборудование). И вот когда выйдем на производство в сотни килограмм - сможем точно просчитать экономический эффект.

Но мы видим уже сейчас, что стоимость полученного по нашей технологии продукт будет в разы меньше от произведенного традиционным способом. И это – очень скромная оценка!

К тому же, существующий метод Кролла, ввиду его дороговизны и технологической сложности, не позволяет производить металл в больших количествах. Наша же технология дает возможность производить его гораздо дешевле существующих вариантов и в практически неограниченных количествах.

- Кого считаете своими главными конкурентами в инновационном направлении?

- В мире есть несколько серьезных R&D-центров. Они идут во многом параллельными путями, потому что сложно придумать что-то кардинально новое в химии и физике. Например, есть очень серьезная британская компания Metalissis, которая, наверное, в альтернативном методе переработки титанового сырья продвинулась дальше всех. Но два года назад по каким-то причинам они очень резко затормозили свою деятельность. Поэтому говорить о том, что сейчас есть какая-то очень жесткая конкуренция на технологическом рынке - я не могу.

Я отдаю себе отчет, что в самое ближайшее время если не мы, то кто-то другой точно выйдет на рынок с новыми технологиями переработки титанового сырья. Это очевидно для всех, кто участвует в рынке. И, согласно распространенному мнению, которое я полностью разделяю, титан очень скоро разделит судьбу алюминия.

100 с лишним лет назад алюминий был дороже серебра, потому что не существовало технологии получения этого металла в больших количествах и дешево. Но потом были разработаны технологии, которые применяются и сейчас, – и алюминием мы с вами в быту пользуемся каждые две минуты. Из элитарного металла он превратился в абсолютно доступный.

На мой взгляд, в ближайшие лет 10 титан повторит путь алюминия. И наша цель - возглавить этот процесс.

- В планах "Велты" было строительство перерабатывающих мощностей в Израиле. На каком этапе сейчас находится этот проект?

- На самом деле эта информация выплеснулась в прессу не по нашей инициативе. У нас действительно была встреча с Министерством экономики Израиля в Иерусалиме. И израильская сторона решила немного опередить события и сообщила о том, что мы уже начинаем строительство.

- А это не так?

- Государство Израиль предложило нам как инвесторам очень интересные условия. Речь шла о серьезных льготах, грантах и преференциях. Предложение нас заинтересовало. Предприятие должно было строиться по химическому типу переработки сырья. Мы планировали получать пигментную двоокись, грубо говоря, собирались построить там предприятие, по размерам и функциям очень похожее на наш украинский "Сумыхимпром".

Мы очень детально проанализировали проект: стоимость энергетики, стоимость рабочей силы, доступ к воде. Сопоставив льготы и затраты – поняли, что с таким же экономическим эффектом можем строить это предприятие в любой стране.

Более того, к этому времени мы получили прогресс в рамках нашего научно-исследовательского центра. Когда мы поняли, что нам удается получать металл по новейшей технологии – это скорректировало акцент вертикальной интеграции с химии на металл.

"Инвесторы интересуются: насколько вы зеленые?"

- Давайте поговорим о бизнес-климате Украины в целом. По вашему опыту, что больше всего отпугивает инвесторов от инвестиций в нашу страну?

- Прежде всего, нужно понять, что же нужно инвесторам. Стабильность, понятные правила игры, законодательство, которое не меняется по несколько раз в год…

Но кроме этого, инвесторам нужно кое-что еще.

Инвесторы давно работают глобально, в разных странах. Крупным компаниям практически все равно, где размещать новые производства - в Польше, Великобритании, Израиле или Украине. Инвесторы смотрят на экономическую целесообразность, на уровень затрат при создании нового предприятия или вхождении в существующее. И, соответственно, на возможную прибыль.

Если речь идет о создании новых производств, чем, в частности, занимаемся мы –инвесторы смотрят на то, что им может предложить государство, кроме стабильности. В каждой цивилизованной стране сегодня существует набор стимулов для инвестора. Вот как, например, у нас было в Израиле? Мы пришли в Министерство экономики – и нам для начала предложили безвозвратный грант в размере 30% от затрат на создание предприятия, налоговые льготы, скидку до 90% на приобретение земли и подключение к инфраструктуре.

И подобные условия для инвесторов предлагает не только Израиль, а практически все страны мира.

- Кроме Украины, верно?

- Кроме Украины. Даже Россия сейчас заканчивает разрабатывать изменения в законодательство, которые сводятся, фактически, к тому, о чем я сейчас рассказал на нашем примере с Израилем. Даже Россия идет по этому пути! По нему идут все – кроме нас.

- А как-то бизнес поднимает этот вопрос на уровне власти? Что это нужно делать, нужно улучшать инвестиционную привлекательность страны?

- Начинает поднимать. Но понимаете, все дело в том, что у нас - сложная ситуация с внутренними инвесторами. Реальные западные инвесторы идут в Украину в очень небольшом количестве. А наш отечественный бизнес привык работать по-другому. Интересуют его, к сожалению, немножко другие вещи.

- Что вы имеете в виду?

- Наших бизнесменов, в первую очередь, интересует, чтобы государственные, контролирующие, силовые органы просто не мешали. Это основное требование внутренних инвесторов к государству. К сожалению. Мы, наш отечественный бизнес, пока не дорос до того этапа, когда будет интересно требовать от государства льгот, грантов, преференций и так далее. А для западного бизнеса это давно норма, стандартный набор, именно потому что в Украине иностранный инвестор не имеет обратной связи с властью - он и не хочет заходить в нашу страну. Я надеюсь, что новая власть сменит этот курс.

Вот как было до этого - на примере истории с корпорацией Volkswagen в начале этого года? Оказалось, что эта корпорация в течение двух лет вела переговоры с правительством Украины о размещении нового завода Skoda в нашей стране. Экспортный потенциал проекта составлял около 5 млрд евро. В итоге они не получили льготы, о которых просили – и пошли в другую восточноевропейскую страну. И теперь будут строить новый завод там.

Что это означает для Украины? Потерю инвестиций в 1,4 млрд евро. Потерю экспорта автомобилей в размере около 5 млрд евро в год. Это мог обеспечить один завод, если бы ему просто дали льготы, о которых они просили и которые им в итоге предложила другая европейская страна.

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- Льготы, которые очень быстро окупились бы…

- Для государства это окупилось бы в течение очень небольшого времени – за счет других видов налогов, прежде всего, налогов с заработной платы (Volkswagen планировал создать 5 тысяч рабочих мест). К тому же, это очень сильно укрепило бы валютную позицию Украины, сыграло бы весомую роль в курсообразовании гривна-доллар, увеличило бы золотовалютные резервы нашего государства…

Но, к сожалению, наша власть не могла это оценивать в комплексе.

Посмотрим, что будет после начала работы нового правительства, недавно представленного Кабинета Министров. Посмотрим, какой вектор движения у страны будет теперь, я надеюсь, он будет меняться.

- Хотелось бы верить... Скажите, по вашим наблюдениям, какие направления инвесторы считают наиболее перспективными?

- Из того, что я слышу от международных инвесторов, наиболее перспективными направлениями они считают энергетику, инфраструктуру, аграрный сектор и, как ни странно, машиностроение. Есть инвесторы, которые понимают, что у Украины потенциал машиностроения еще сохранился, а значит – его можно возродить.

- Насколько, по вашему мнению, важны сегодня для инвесторов нематериальные показатели – как то репутация компании, экологичность проектов, социальная ответственность?

- Это очень важный вопрос. Особенно он актуален на Западе, в частности, в США.

Когда мы начинаем переговоры с серьезными, особенно государственными инвестиционными институтами в США – нам непременно задают два вопроса. Первый – что у вас с экологией? Не загрязняете ли окружающую среду и не будете ли вы это делать в дальнейшем? Одним словом - насколько вы зеленые? Второй вопрос – насколько вы социальны? Что вы делаете кроме того, что платите налоги? Какие социальные проекты вы осуществляете? Как работаете с территорией, на которой размещены ваши производства?

И моей команде есть о чем рассказать нашим американским партнерам и по первому вопросу, и по второму вопросу.

Горно-обогатительный комплекс компании "Велта" дружествен с экологией. Мы регулярно проходим проверки, у нас минимальны выбросы в окружающую среду. Вода по новым технологиям используется в замкнутом цикле, то есть исключены сбросы в ближайшие водоемы. При открытой добыче важен вопрос рекультивации, восстановления земель. Мы в рамках законодательства имеем план рекультивации, но хотим и к этому процессу подойти инновационно. Сейчас рассматриваем ряд предложений о запуске научного проекта по отбору современных технологий по максимально быстрому и качественному восстановлению земель. После себя мы планируем оставлять хвойные леса.

Что касается социальной деятельности, то здесь мы работаем в триединстве: люди, власть, бизнес. Все договоренности фиксируем в социальных договорах. Последние 4 года мы очень системно работаем в строительстве инфраструктурных объектов, мы называем это созданием семейных пространств. И, безусловно, образование с техническим уклоном.

Но нашей визитной карточкой я считаю парк в Новомиргороде (Кировоградская область. – Ред.), который мы сделали совместно с местной властью, при участии мера города господина Забажана. У меня на языке вертится слово "шедевр", но я постараюсь быть скромнее и отмечу, что этот парк – то, чем мы действительно можем гордиться.

Недавно я узнал о появлении новой традиции: молодожены из Кропивницкого едут за 100 км в наш парк, чтобы сфотографироваться. Это – чрезвычайно приятно. Наш парк отметили и попаданием в шорт-лист "European Award" европейского строительного конкурса.

- На сайте компании указано, с 2014 года "Велта" также помогает армии. Расскажете об этой стороне вашей социальной деятельности?

- На самом деле, я не хотел бы афишировать эту сторону. Мы постоянные помощники армии. Откровенно говоря, эта деятельность началась даже перед так называемым референдумом в Крыму, когда уже было понятно, куда это все идет. У нас есть близкие нам люди, наши друзья, которые занимаются волонтерской деятельностью. Они знают о нас больше. Иногда, против нашего желания, они выкладывают эту информацию в Фейсбуке. Но мы стараемся меньше об этом говорить. Считаем, что помощь армии - наш гражданский долг, который не требует разглашения.

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