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24 апреля • обновлено в 15:31
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В мае в Украине вырастут пенсии: кто и сколько получит

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В Украине, согласно постановлению Кабмина, была проиндексирована пенсия, в результате уже с 1 мая минимальная выплата для пенсионеров вырастет до 2100 гривень.

Размер ежегодного повышения пенсий зависит от роста потребительских цен за прошлый год и относительного роста средней заработной платы за последнее время. С учетом этих данных Кабмин установил на 2020 год коэффициент повышения выплат пенсионерам 1,11. Это означает, что средняя заработная плата, которая учитывалась при выходе на пенсию, для расчета выплат повысится на 11%.

Уже с 1 мая произойдет перерасчет пенсий 6,9 миллионов украинцев. Если размер повышения не дотягивает до 100 грн, устанавливается доплата до этой суммы, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии.

Для пенсионеров, чья пенсия с учетом всех надбавок, денежной помощи и других доплат не дотягивает до 2100 грн, предусмотрена доплата до установленной суммы. В дальнейшем эта компенсация будет учитываться при других перерасчетах пенсий. На нее могут рассчитывать женщины со страховым стажем более 30 лет и мужчины — не менее 35 лет.

В мае в Украине вырастут пенсии: кто и сколько получит

Повышение пенсий в мае пройдет в автоматическом режиме, и новые суммы поступят на банковские счета пенсионеров или будут доставлены почтальонами "Укрпочты".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни украинцы! Немного статистики строительства за 2019 год, чтобы вы не померли д у р очками: Киев с населением 3.7 млн чел сдал 1,113 млн кв.м жилья. Екатеринбург (1.48 млн чел) сдал 1,34 млн кв.м. жилья. __ Киевская область 1,86 млн.кв.м. жилья. __ Свердловская обл. 2,39 млн.кв.м. жилья. __ Москва и Московская обл сдали 12.3 млн.кв.м. > больше чем вся Украина -11млн. ___ Интересно сравнить долю столиц в строительстве жилья в стране. Киев (8.8% населения Украины) построил 10% от всей Украины, Москва (8,2% населения РФ) построила 4,36% от всей России. Киев + Киевская обл построили 27% от всей Украины, Москва + МО построили 15.3% от всей России ... Эта информация вам для размышления.
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