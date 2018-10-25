''Имеет военное значение'': в ЕС предупредили об угрозах газопровода Путина

Газопровод "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена транспортировать газ в Германию в обход Украины, угрожает энергетической безопасности в Европе.

В частотности, соответствующий проект может стать политическим инструментом в руках России, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает "Польское радио".

"Сам газ – это энергетическое сырье и можно поставками или остановкой транспортировки топлива оказывать давление на другие государства, как это было ранее в случае действий России в отношении Украины", – отметил Чапутович.

По его словам, Польша не откажется от попыток заблокировать строительство "Северного потока-2".

"Газомагистраль дает России повод для патрулирования всего Балтийского моря, а также ее можно использовать для передачи информации. Она имеет определенное военное значение", – резюмировал глава польского МИД.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.