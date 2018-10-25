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МирСпорт

/Новости экономики

''Имеет военное значение'': в ЕС предупредили об угрозах газопровода Путина

3.1тЧитать материал на украинском

Газопровод "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена транспортировать газ в Германию в обход Украины, угрожает энергетической безопасности в Европе.

В частотности, соответствующий проект может стать политическим инструментом в руках России, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает "Польское радио".

"Сам газ – это энергетическое сырье и можно поставками или остановкой транспортировки топлива оказывать давление на другие государства, как это было ранее в случае действий России в отношении Украины", – отметил Чапутович.

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По его словам, Польша не откажется от попыток заблокировать строительство "Северного потока-2".

"Газомагистраль дает России повод для патрулирования всего Балтийского моря, а также ее можно использовать для передачи информации. Она имеет определенное военное значение", – резюмировал глава польского МИД.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Польша
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andreyev andrei
andreyev andrei
Не в ЕС предупредили, а бесноватые пшеки все никак не смирятся со свершившимся фактом:-) Их давно уже все послали нах, но они как надоедливые мухи продолжают жужжать в поисках мухобойки:-) К тому же пшекам обидно за свою несусветную глупость, к которой их подвигла махровая русофобия - контракт на поставку СПГ из Америки на 20 лет!!! Уже сейчас, этот газ обойдется мудрым панам вдвое дороже российского:-)
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
В статье неясен один момент -- вот сказано , что Пеця "предложил модернизацию".... А вот КОМУ он предложил ? Кому конкретно ? Сама Украина за много лет ничего не модернизировала , а теперь предлагает кому-то ? А чего не сами ?
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Отважные рагули рискуют своей беспекой за всю Европу! Вдруг по трубе прокрадутся коварные зеленые человички и захватят цеевропу
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