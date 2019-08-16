"Hyperloop – вздор": у Зеленского резко прошлись по идее Омеляна

Будущий глава инфраструктурного комитета Владислав Криклий назвал вздором идею запуска Hyperloop в Украине.

"Hyperloop – это очевидный вздор. Чтобы это понять, достаточно приехать на центральный ж/д вокзал в Киеве и посмотреть на неработающий четыре года эскалатор", – сообщил он в интервью liga.net.

Криклий подчеркнул, что решение этой проблемы даже не является реформой.

"Это базовые удобства, создание которых не требуют больших усилий. Достаточно было дать УЗ в свое время поручение, пока их не подчинили напрямую Кабмину, но даже после этого можно и нужно было публично спрашивать с руководителя УЗ", – резюмировал он.

Будущий глава инфраструктурного комитета Владислав Криклий назвал вздором идею запуска Hyperloop в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.

Запуск первой линии ожидается в ближайшие 5 лет. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заверял, что реализация проекта в Украине идет по плану.

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