МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Нефть рухнула до минимальной отметки: чего ждать Украине

39тЧитать материал на украинском

Стоимость нефти опустилась до минимальной с 5 сентября 2017 года отметки – $53,3 за баррель. Параллельно снизились и цены на бензин в Украине.

Одна из причин Катар принял решение выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и вплотную заняться добычей газа. В перспективе такое решение может ударить по России и спровоцировать снижение цен на голубое топливо. А это выгодно Украине.

OBOZREVATEL разобрался, к чему может привести выход Катара из ОПЕК и как это повлияет на украинцев.

Почему Катар выходит из ОПЕК и на что повлияет?

Катар сосредоточится на добыче газа и с 1 января 2019-го откажется от членства в ОПЕК, заявил еще 3 декабря на своей пресс-конференции министр энергетики Саад аль-Кааби. Официальная причина – страна пытается нарастить газодобычу с 77 до 110 млн тонн в год.

Правда, есть и другие причины – политические. У страны давние конфликты с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. А они фактически являются лидерами в ОПЕК.

Нефть рухнула до минимальной отметки: чего ждать Украине

Такое решение вызвало бурную реакцию, в то время как в организации обеспокоены "эффектом домино", издания по всему миру публикуют прогнозы о влиянии такого решения на рынке газа и нефти. И хотя доля Катара в добычи нефти среди стран ОПЕК составляет всего около 2%, увеличение добычи газа может повлиять на ситуацию как на европейском, так и на азиатском рынках. Кроме того, выход страны-участницы подрывает авторитет ОПЕК.

При чем здесь Россия?

В России уже заявили о том, что выход Катара дополнительно приведет к снижению цен на нефть. Так, государственный телеканал RT обнародовал позицию сотрудника финуниверситета при правительстве РФ Станислава Митраховича. Он уверен, что такая ситуация приведет к "дополнительному падению цен на нефть".

Новости
Россия сдалась: ОПЕК вынудила Москву сократить добычу нефти

Кроме того, катарский газ уже закупает Польша (одна из причин – попытка избавиться от практически монопольного положения "Газпрома"), а летом президент Украины Петр Порошенко заявил, что начал переговоры о поставках из Катара голубого топлива.

"Катар может стать экспортером газа в нашу страну – Украину. Газ может поставляться через существующий регазификационный терминал в Польше. И Украина действительно может получить катарский газ", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Нефть рухнула до минимальной отметки: чего ждать Украине

В будущем Катар может стать конкурентом российскому "Газпрому" на европейском рынке. И чем больше газа они будут добывать, тем ниже будет его стоимость.

К слову, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что отток инвестиций и вероятность стагнации экономики на фоне дешевеющей нефти являются самыми серьезными угрозами для России.

Что от этого Украине?

Украина – один из самых больших потребителей голубого топлива в Европе. При этом львиная доля – импорт, который зависит от цен на европейских рынках. К примеру, только в прошлом году общий импорт газа составил 14,1 млрд куб. м. Риск подорожания энергоресурсов для экономики страны оценивают, как высокий и международные экономисты, и украинские эксперты. Поэтому, в этом случае: что для России плохо, для Украины – хорошо.

Новости
США вытесняют Россию с рынка экспорта нефти

"Для Украины как для импортера энергоносителей снижение цен на нефтепродукты и природный газ, при прочих равных условиях, будет позитивно экономически, но возрастут геополитические риски: экономика России пойдет вниз, и эта страна может стать более агрессивной", – рассказывает OBOZREVATEL аналитик сырьевых рынков Concorde Capital Дмитрий Хорошун.

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
"Роснефть"газ
Поделиться в Facebook
33
Комментарии
25
109
Смешно
139
Интересно
1
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руднева Ninei
Руднева Ninei
Таке враження що на рашко ресурс зайшла,..для них Україна вже як наркотик...зовсім засліпило що у себе під носом,дай тільки помиї на хохлів вилити
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Украина самой большой потребитель газа а Европе пиздешь.только газ хахлы перерабатывать газ не умеют.хахлы в очередной раз дебилы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нищеброды бандеры продолжат клянчить подачки, ничего для них не изменится...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги