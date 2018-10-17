Хитро замаскировали: на границе Украины разоблачили крупную партию контрабанды

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Ягодин" обнаружили крупную партию мобильных телефонов, которые пытались провезти в страну под видом почтовых отправлений.
Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, речь идет о 3,5 тыс. гаджетов общей стоимостью около $700 тыс.
На данный момент все устройства и транспортное средство контрабандистов изъяли.
ГУ ГФС открыло уголовное производство по факту уклоненя от уплаты таможенных платежей в крупных размерах (ч. 1 ст. 212 УК Украины).
Отмечается, что первоочередные следственные действия продолжаются, а также решается вопрос о наложении ареста на изъятые материальные ценности.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября на границе во Львовской области произошел коллапс из-за так называемой итальянской забастовки польских пограничников.
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