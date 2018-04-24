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Хакеры взломали сайт украинского министерства и требуют биткойны

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Сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины взломали хакеры.

При переходе по адресу mev.gov.ua доступен красный экран с сообщением, что сайт зашифрован, и для того, чтобы вернуть контроль над ним, предлагается заплатить выкуп в биткоинах.

"Мы гарантируем, что вы сможете восстановить все ваши файлы безопасно и без проблем. Но у вас нет достаточного количества времени. Вы можете декодировать все файлы вашего вебсайта безопасно. Как? Вы должны заплатить в биткоинах", – сказано в сообщении.

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Как сообщили LB.ua в ведомстве, злоумышленники требуют заплатить 10 биткоинов (около 90 тысяч долларов). Однако в сообщении на самом сайте речь идет о 0,1 биткоина (900 долларов).

Как сообщал "Обозреватель", ранее Хакеры удалили самый популярный клип на YouTube.

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Тема
Кибератака на Украину
Место
Украина
Объект
Министерство энергетики и угольной промышленности
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