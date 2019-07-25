Грозит энергетической катастрофой: Украина раскрыла хитрый план "Газпрома"

Российский газовый монополист "Газпром" всеми способами пытаться вернуться на рынок Украины, используя новые хитрые схемы.

Об этом рассказал ведущий эксперт в энергетической сфере Михаил Гончар, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что доходы "Газпрома" по итогам I полугодия упали на 40%.

"Ему не хватает доходов с украинского рынка. Еще одним маркером, что "Газпром" хочет вернуться, является то, что он восстановил закупку туркменского газа с 1 июля, а напомню, что схема РУЭ базировалась в основном на туркменском газе. Так вот, восстановление закупок туркменского газа является подтверждением того, что схема готова к запуску", - считает эксперт.

По его словам, оператором "схемы" может стать любая частная компания, зарегистрированная в любой стране.

"Не может быть никакого прямого импорта газа из России или передача его от "Газпрома" до тех пор, пока продолжается агрессия России против Украины! И в этом контексте просматривается попытка реанимировать схему РУЭ, основанную на туркменском газе", - убежден Гончар.

Он также рассказал, что на европейском рынке Украина работает с несколькими десятками европейских компаний и трейдеров, которые продают ей газ. И в этом контексте стратегически важное значение приобретают две вещи.

"Первая - это запастись газом в ПХГ и выдержать шантаж "Газпрома" и высоко вероятную зимнюю газовую атаку. "Нафтогаз" держит удар "Газпрома" уже пятый год подряд. И второе: новой власти - удержаться от соблазна перейти после формирования правительства к замене руководителей ключевых государственных предприятий энергетического сектора. Имеется в виду руководство "Нафтогаза", "Энергоатома", "Укрэнерго". Потому что если соблазн возьмет верх, то по сути - тогда зимой нас ждет катастрофа, так как эти госпредприятия перейдут в хаотизованное состояние кадровых перемещений, что собственно и нужно российской стороне с тем, чтобы навязать свои подходы, свое видение по "спасению" Украины", - отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" будет запущен во втором полугодии 2020 года. Его запуск позволит "Газпрому" транспортировать газ из России в страны Европейского Союза в обход территории Украины.

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