Схемы не вернутся: Гройсман рассказал о результатах борьбы с контрабандой в Украине

В Украине после принятых правительством мер по борьбе с контрабандой средний чек на растаможку вырос на 50%.

"В мае, когда еще работали схемы, компания завозит игрушки, контейнер весом 7,2 тонн. Ранее стоимость растаможивания, которая шла в бюджет – 5,5 тысяч долларов за контейнер. Когда мы начали бороться с контрабандой, за тот же контейнер и товар в бюджет уходит 8,8 тысяч долларов", – заявил премьер Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров в среду, 11 июля.

Глава правительства также обратил внимание на то, что накануне была проведена закупка сканеров для таможни.

"Стартовый объем закупки составлял 1,2 миллиарда гривен. Экономия, которую обеспечила Государственная фискальная служба – 600 миллионов гривен. Мы приняли решение относительно объема действий против контрабанды", – сообщил Гройсман.

По его словам, отныне все попытки "переждать" и вернуть схемы назад будут напрасными. Давление на специалистов на таможне также ничего не даст.

"Каждого таможенника, который является честным, мы защитим", – резюмировал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр представил план борьбы с контрабандой и схемами на таможне. Первым и самым важным пунктом, без которого вся дальнейшая борьба теряет смысл, должно стать усиление уголовной ответственности за это преступление.

В частности, за контрабанду товаров в крупных размерах предлагается лишать свободы сроком от 3 до 7 лет. Повторное нарушение будет караться от 5 до 12 лет. Если преступление было совершено в составе группы, то наказание может вырасти до 15 лет с конфискацией.