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Гройсман провел бизнес-переговоры в Норвегии: о чем удалось договориться

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Украина и Норвегия подписали совместное заявление в сфере ядерной безопасности, "зеленой" энергетики и энергоэффективности.

Документ об усилении сотрудничества в сфере энергетики заключили глава украинского правительства Владимир Гройсман и норвежский премьер-министр Эрна Солберг, передает "Правительственный портал".

В частности предполагается, что Норвегия даст начало украинско-норвежской инициативе по повышению энергоэффективности зданий общественного назначения и сокращению потребления энергоресурсов, а Украина создаст благоприятные условия для роста торговли и инвестиций.

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Обе страны усиливают диалог в контексте стремления Украины интегрироваться в европейский энергетический рынок, а также усиливают взаимодействие в сфере ядерной безопасности.

Для этого создана отдельная рабочая группа, которая будет обрабатывать совместные проекты по повышению безопасности атомных электростанций Украины, усилению пограничного контроля и безопасности радиоактивных источников.

"Норвегия во взаимодействии с партнерами будет поддерживать различные деловые сети в сфере энергетики и инфраструктуры с тем, чтобы расширение торговли и сотрудничества способствовало положительным последствиям как для экономики, так и для общества. Норвегия также будет поддерживать введение новых конкурентоспособных моделей с целью стимулирования развития возобновляемой энергетики в Украине" , – говорится в заявлении глав правительств.

Гройсман провел бизнес-переговоры в Норвегии: о чем удалось договориться

"Правительственный портал"

"Сегодня подписали предварительных контрактов примерно на 1,5 млрд долларов. Из них только 1 млрд долларов – инвестиции в возобновляемую энергетику", – сообщил Гройсман.

"Мы имеем хороший потенциал для развития экономических отношений. Бизнес заинтересован инвестировать в Украину. Поэтому нам важно создавать качественный деловой климат и внедрять изменения для экономического роста", – резюмировал премьер-министр.

Гройсман провел бизнес-переговоры в Норвегии: о чем удалось договориться

Twitter Владимир Гройсман

Гройсман провел бизнес-переговоры в Норвегии: о чем удалось договориться

Twitter Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, в Давосе на Всемирном экономическом форуме было подписано соглашение между норвежской компанией NBT, французской компанией Total Eren и Европейским банком реконструкции и развития относительно инвестиций в проект возобновляемой энергетики в Украине. Также было объявлено о создании фонда, который уже собрал более 200 млн долларов инвестиций для страны.

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Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
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