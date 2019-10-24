"Гробы на колесах": блогер высмеял "прорыв" с новыми трамваями в Донецке

В Донецке готовят к повторному запуску "новые" трамваи, которые являются "гробами на колесах" и могут привести к жертвам среди пассажиров.

"Фокус с трамваями не особо удался. Причина была проста и гениальна одновременно: низ, тележку так сказать, "ученые ДНР" оставили от чешского трамвая, от старого, верх же прицепили производства РФ, ижевское красочное г**но с глючной аппаратурой, дешевой проводкой и пластиковым корпусом", – пишет украинский блогер Фашик Донецкий для OBOZREVATEL.

По его словам, первый запуск данного проекта был провален, поэтому трамваи отправили на доработку и исправление недочетов.

"Этот гроб на колесах порядком глючил и недоросы боялись, что под фанфары и барабаны ватных пропагандистов эта желязяка станет для обычных пассажиров братской могилой", – отметил блогер.

"Как только начали разбирать железяку – начала глючить ижевская электроника. Начала глючить электроника – сразу же начало вонять пластиком в салоне. Из-за проблем с ижевской электроникой начали также вонять тормозные прокладки, в салоне тупо вонял гарью", – добавил он.

По словам блогера, из-за проблем с российской электроникой у трамвая часто пропадают тормоза при спуске вниз, особенно если он загружен пассажирами.

"Самое грустное то, что оккупационные власти таки собираются запустить трамваи в эксплуатацию, а значит будут жертвы среди обычных людей, которые понятия не имеют, что они будут ездить не в трамвае, а в гробу на колесах", – резюмировал он.

Из-за проблем с российской электроникой у трамвая часто пропадают тормоза при спуске вниз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" так называемой ДНР запустили пригородный поезд из оккупированного Донецка в Еленовку.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram