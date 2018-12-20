Гривня уже растет: названы главные плюсы нового транша МВФ для Украины

После подписания программы stand-by между Украиной и МВФ гривня начала уверенный рост. Сейчас украинская валюта постепенно укрепляется по сравнению с долларом.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV рассказал заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта. По его словам, этот процесс не быстрый, но в целом нормальный и ожидаемый.

"Но вообще, МВФ нужен нам не ради денег. А ради того, чтобы сигнализировать всем зарубежным инвесторам – и частным, и государственным – что Украина действительно проводит реформы", – добавил Кухта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов, который поступит в ближайшее время. Позже был опубликован и полный текст меморандума МВФ.

Также МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2018 год.

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