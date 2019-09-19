Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик раскрыл стоимость до конца года

В Украине после значительного укрепления гривни до конца года ожидается девальвация в пределах 27,5 гривен за доллар (на данный момент 24,5 грн/$).

Как пояснил в комментарии OBOZREVATEL эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Кыян пока гривня укрепилась благодаря сбору и экспорта сельскохозяйственной продукции. К тому же, по словам эксперта, ослабление доллара идет во всем мире.

"Замедление мировой экономики, которое происходит, не играет на руку подорожанию доллара. Это, теоретически, может привести к падению цен на мировую продукцию в долларовом эквиваленте. Поэтому возникают некие бизнес настроения, которые не позволяют набирать доллару обороты", – говорит он.

Однако, уже скоро ситуация в Украине может измениться, одной из причин снижения гривни станет активная закупка энергоносителей при подготовке к отопительному сезону. Кроме того, зимой станет известным решение о возможности транзита российского газа через Украину. В этот же период Минфину надо будет вернуть деньги за превышение лимита по выпущенным внутренними и внешними облигациями в размере более чем 60 млрд гривен.

"Я прогнозирую, что гривня в любом случае просядет, но не более чем 27,5 гривен за доллар. Но может будет и хуже ситуация", – заявил Кыян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн / $, говорится в опубликования Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн / $ (в декабре – 32 грн / $), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн / $ (33,8 грн / $ в конце периода).

При этом гривна 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривны к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн / $.

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