"Граница просто остановится": названы главные проблемы еврономеров по новому закону

Если все украинцы на еврономерах захотят воспользоваться новыми правилами и перегонят машины для растаможки, пропускные пункты на границе могут просто озупстановиться от такого наплыва авто.

В Украине по неофициальным данным находятся более двух миллионов машин на еврономерах, заявил один из лидеров "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский. Чтобы их растаможить, авто придется перегнать в страну регистрации, снять с учета и получить все необходимые документы. Если новыми правилами решат воспользоваться все украинцы на машинах с иностранной регистрацией, граница просто остановится, передает avto.informator.ua.

Президент гражданской организации "Киев Автомобильный" Алексей Мкртчян поясняет: основными странами, из которых завозят автомобили, являются Польша и Литва. "Так как с Литвой прямого соединения нет, а Беларусь через себя такой поток не пропустит, он пойдет через польскую границу, и она просто остановится", - заявил эксперт.

Александр Чернявский уверен, что если все автомобили на еврономерах, находящиеся в Украине, пройдут процесс растаможки, в бюджет страны поступит около 6 млрд грн.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за основу 13 июля приняли законопроект №8487, который значительно снижает стоимость растаможки автомобилей. Причем, чем новее машина, тем меньше за нее придется заплатить. Для примера, если раньше за авто с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см, возрастом 5 лет и стоимостью 5 тыс. евро при растаможке нужно было отдать 5,5 тыс. евро, по новым правилам - всего 2,6 тыс. евро. Во втором чтении документ Верховная Рада рассмотрит уже осенью. А действовать новые правила начнут только после того, как уже принятый закон подпишет президент.