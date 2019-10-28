ГПУ поймала топ-чиновника Фонда госимущества на крупной взятке

Генеральная прокуратура Украины задержала чиновника регионального отделения Фонда государственного имущества при получении 30 тысяч долларов неправомерной выгоды.

"Совместно с ГБР и СБУ во время расследования уголовного производства по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, разоблачен и задержан начальник одного из отделов регионального отделения ФГИ по Харьковской, Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

По версии следствия, чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий 30 тысяч долларов за содействие в согласовании документов по паям земель фирмы, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора.

Во время обыска в домовладении указанного лица обнаружили и изъяли более полумиллиона долларов.

ГПУ задержала чиновника регионального отделения Фонда государственного имущества при получении 30 тысяч долларов неправомерной выгоды Генеральная прокуратура Украины

ГПУ задержала чиновника регионального отделения Фонда государственного имущества при получении 30 тысяч долларов неправомерной выгоды Генеральная прокуратура Украины

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