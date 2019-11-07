Готовы ввести 5% налога: у Гончарука взялись за криптовалюты

Кабинет министров изучит возможность изменения ставки по налогу на прибыль для криптовалютных компаний.
"На уровне инициативы мы с сообществом сейчас обсуждаем введение налоговой скидки сроком на три года. Сегодня эта ставка на уровне 18%, мы предлагаем снизить ее до 5%", – заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в комментарии ForkLog.
Для владельцев биткоина законодатели планируют также налог на уровне 5% с оборота.
"С той суммы, которую человек выводит из криптовалюты в фиат, он заплатит 5%. Для физлиц мы хотим оставить эту норму", – добавил замминистра.
При этом юрлица будут облагаться налогом на общих основаниях.
Законопроект, в котором прописаны основная терминология криптовалютного рынка и нормы налогообложения операций с криптовалютой в Украине, могут предложить на рассмотрение Верховной Рады уже на следующей неделе.
Для владельцев биткоина законодатели планируют налог на уровне 5% с оборота
Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.
По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.
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