Готовы ввести 5% налога: у Гончарука взялись за криптовалюты

Кабинет министров изучит возможность изменения ставки по налогу на прибыль для криптовалютных компаний.

"На уровне инициативы мы с сообществом сейчас обсуждаем введение налоговой скидки сроком на три года. Сегодня эта ставка на уровне 18%, мы предлагаем снизить ее до 5%", – заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в комментарии ForkLog.

Для владельцев биткоина законодатели планируют также налог на уровне 5% с оборота.

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"С той суммы, которую человек выводит из криптовалюты в фиат, он заплатит 5%. Для физлиц мы хотим оставить эту норму", – добавил замминистра.

При этом юрлица будут облагаться налогом на общих основаниях.

Законопроект, в котором прописаны основная терминология криптовалютного рынка и нормы налогообложения операций с криптовалютой в Украине, могут предложить на рассмотрение Верховной Рады уже на следующей неделе.

Для владельцев биткоина законодатели планируют налог на уровне 5% с оборота

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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