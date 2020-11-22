Украина теряет 50 млрд грн на таможне каждый год, – Нефьодов

Из-за коррупции, контрабанды и банальной неэффективности в Государственной таможенной службе бюджет Украины теряет около 45-50 миллиардов гривен ежегодно.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины в 2015-2019 годах, экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

По оценкам экс-чиновника, пока страна теряет десятки миллиардов гривен. "Если говорить о таможне, то оценки, которые мы делали в начале года, показывают, что из-за коррупции, контрабанды и банальной неэффективности страна теряет около 45-50 миллиардов гривен ежегодно. Из них около половины – это организованная контрабанда, за которую действительно можно и надо побороться совместно с правоохранительными органами", – заявил Нефьодов.

При условии осуществления системных реформ ГТС бюджет мог бы получить дополнительно до 30 млрд гривен каждый год.

"Если бы на таможне проводились системные реформы, если бы там строился прозрачный эффективный механизм, то государственный бюджет мог бы собрать на 20-30 миллиардов гривен больше по году", – сказал он.

Говоря об эффективности таможенной службы, Нефьодов напомнил, что с момента его увольнения там сменилось четверо руководителей. "После того, как наша команда была уволена, было принято решение, что реформы на таможне не нужны, а нужно вернуть крепких хозяйственников, и эти крепкие хозяйственники в ручном режиме что-то будут там собирать или на кого-то кричать, стучать кулаком по столу. А в результате ни реформ, ни денег в бюджет", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, по данным Государственной казначейской службы Украины, за период с января по ноябрь текущего года Государственная таможня ухудшила показатели по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.