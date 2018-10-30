''Господь дает'': Новинский рассказал, как заработал состояние

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок", предприниматель-миллиардер Вадим Новинский заявил, что занимаясь бизнесом, он не ставит себе целью зарабатывать деньги.

"Это процесс. Деньги, конечно, позволяют многое, но деньги – это всегда большая ответственность. Только мы думаем, что это мы деньги зарабатываем. Господь дает нам зарабатывать эти деньги, а потом со всех нас спросит – как ты их потратил, на что ты их потратил", – сообщил Новинский в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос, помнит ли он, как получил свой первый миллион, нардеп сообщил, что никогда об этом не думал.

"Это все гордыня и какое-то самолюбование. Я на это не обращал внимания", – отметил Новинский.

Также предприниматель рассказал, как начал работать в Украине.

"Мы работали с одним из структурных подразделений компании "Лукойл" – сбывали нефтепродукты и поставляли на это нефтедобывающее предприятие трубы и другие комплектующие. Мы поставляли нефтепродукты не только по России, но и в Украину. Сначала мы в Крым поставляли мазут и светлые нефтепродукты, потом – в Запорожье на Запорожсталь, и на Криворожсталь, и ГОКи Кривбасса. Так мы и оказались в Украине", – резюмировал Новинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новинский рассказал, зачем объединился с Ахметовым.