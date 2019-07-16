Госдума России пошла на хитрость из-за санкций США

В Государственную думу внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому иск к российским гражданам и компаниям, подпавшим под санкции США и других государств, можно будет подать только в России.

С соответствующей инициативой выступили депутаты от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России", сообщает ТАСС.

"В настоящее время указанные граждане РФ и российские юридические лица в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ", – отмечается в пояснительной записке.

"В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества", – говорится в документе.

Депутаты от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой РФ" выступили с инициативой из-за санкций США

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

В частности, предложено ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах.

Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

3 апреля группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение Конгресса Соединенных Штатов законопроект, содержащий возможность введения жестких санкций в отношении России.

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