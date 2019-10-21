"Все полетит вниз": Гонтарева обвинила "Квартал" в подрыве экономики Украины

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева после скандального номера студии "Квартал 95" и хора Веревки о поджоге ее дома заявила, что страну через 3-6 месяцев ожидает спад экономики.

Соответствующее заявление она сделала в своем блоге для The Page.

"Ни одна экономика в Украине еще не строилась на таком политическом балагане и позоре. Сейчас они или одумаются, или будут пожинать плоды", – написала Гонтарева.

Гонтарева обвинила "Квартал" в подрыве экономики Украины

По ее словам, инвесторы все видят. "Ключевой, конечно, является история с ПриватБанком. Очень хорошо, что МВФ снова едет в Украину. Еще есть время у президента выйти и выступить, объяснив судам, что признание национализации недействительной может привести только к повторной национализации, иначе банк не сможет существовать", – отметила экс-глава Нацбанка.

По ее мнению, для международного сообщества это — красная линия. "Зе-команда получила страну на волне макростабильности и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз", – добавила она.

"Тут надо учесть, что это произойдет не мгновенно — корреляция между политическим беспределом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев", – резюмировала Гонтарева.

Как писал OBOZREVATEL:

Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Они посвятили этому песню "Горела хата".

На скандал отреагировала и сама Гонтарева. "Это стыд! Смеяться над человеческим горем – это невозможно представить в цивилизованном обществе", – сказала она.

Также ситуацию прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он сказал, что радоваться горю других людей неправильно, впрочем, каждый может шутить, как ему захочется.

Сами же артисты заявили, что "юмор – их главное оружие", и они будут с гордостью заниматься своим делом.

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