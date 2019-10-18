Гончарук вернул "Укрзалізницю" Кабмину: анонсирована масштабная реформа

Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры.

"Возвращение блудного сына. Правительству вернули "Укрзалізницю" в сферу управления Министерства инфраструктуры. Спасибо премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку в преодолении последствий странных коалиционных договоренностей предыдущего правительства", – сообщил в Facebook глава ведомства Владислав Криклий.

По его словам, благодаря этому начнется масштабная реформа украинского железнодорожного оператора.

"Реформа "Укрзалізниці", которая должна была начаться еще три года назад, наконец состоится. "Укрзалізниця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной", – заявил Криклий.

Министр отметил, что будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого правительству нужен новый закон о железнодорожном транспорте.

"Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок. Планируем модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами ЕС", – резюмировал Криклий.

Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее команда президента Владимира Зеленского предложила разделять и продавать по частям крупные государственные компании-монополисты.

"Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзалізницю". Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), Укрспирта, должны просто уйти", – сообщил внештатный советник главы государства, экономист Олег Устенко.

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