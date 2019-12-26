Главная Новости
26 декабря • обновлено в 10:58
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Субсидии могут отменить? Гончарук озвучил важный нюанс

1.3т
Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий для украинцев.

В частности, этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться не будут. Об этом глава правительства сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий", – отметил Гончарук.

Новости
Украинцы получат на 7 млрд меньше субсидий: "Слуга народа" объяснила почему

"Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", – резюмировал премьер-министр.

Премьер-министр Алексей Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий для украинцев

Премьер-министр Алексей Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий для украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Монетизация субсидий" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Монетизация субсидий Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги