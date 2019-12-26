Субсидии могут отменить? Гончарук озвучил важный нюанс

Премьер-министр Алексей Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий для украинцев.

В частности, этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться не будут. Об этом глава правительства сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий", – отметил Гончарук.

"Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", – резюмировал премьер-министр.

Премьер-министр Алексей Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий для украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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