"Цель – 1 млн рабочих мест!" Гончарук дал громкое обещание украинцам

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об успехах в реформировании рынка труда и пообещал увеличить количество рабочих мест на 1 млн за ближайшие 5 лет.

Он отчитался об уже проделанной работе в понедельник, 17 февраля, в своем Telegram-канале.

"Сейчас практически каждый 5-й украинец работает неофициально. Чаще всего – в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Фактически они бесправны в отношениях с работодателем. Легальный рынок труда – это не только налоги в бюджет, а прежде всего, создание цивилизованных условий труда для людей", – подчеркнул премьер.

Гончарук дал громкое обещание украинцам УНИАН

По его словам, был проведен первый этап – информационный. 600 инспекторов труда по всей Украине провели личную разъяснительную работу для более 180 тыс. работодателей в сфере торговли, при этом, более чем в 56 тыс. случаев к визитам приобщались Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости и органы местного самоуправления.

"Как результат – всего за 2 недели в ГНС поступили более 107 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс. работников. Общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась инфокампания, выросла по сравнению с январем в 2019-м году на 25,8%", – поделился Гончарук.

Премьер отметил, что продолжается второй этап – это инспекционная кампания с 10 по 21 февраля. Инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и более человек.

"Цель нашего правительства на 2020-й год – это +200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет – 1 млн рабочих мест", – пообещал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук пообещал, что февральская платежка за газ будет меньше, чем та, которую украинцы получили в январе.

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