Гончарук пообещал новый транш от МВФ: названы сроки

Международный валютный фонд передаст Украине новый финансовый транш в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу "Украина 24", сообщает "Апостроф". По его словам, для получения денег "нет никаких препятствий" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, у меня нет никакого сомнения, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет", – сказал Гончарук.

При этом политик отметил, что сотрудничество с МВФ является стратегически важным для Украины. Факт работы с фондом дает сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину и при этом иметь дешевые ресурсы, подчеркнул Гончарук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины.

В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

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