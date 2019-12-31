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31 декабря • обновлено в 08:09
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Гончарук пообещал новый транш от МВФ: названы сроки

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Международный валютный фонд передаст Украине новый финансовый транш в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу "Украина 24", сообщает "Апостроф". По его словам, для получения денег "нет никаких препятствий" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Гончарук пообещал новый транш от МВФ: названы сроки

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"Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, у меня нет никакого сомнения, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет", – сказал Гончарук.

При этом политик отметил, что сотрудничество с МВФ является стратегически важным для Украины. Факт работы с фондом дает сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину и при этом иметь дешевые ресурсы, подчеркнул Гончарук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

  • В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины.

  • В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
МВФ транш
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