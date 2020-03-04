Премьер-министр Гончарук уходит в отставку: появилось заявление

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление о своей отставке с должности главы правительства.

Об этом сообщил телеграм канал "Правда Качури" и опубликовал фото самого заявления.

На документе указано, что заявление Гончарук написал 3 марта 2020 года. Отмечается, что оно было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады в 3 марта в 17:42.

Также известно, что свою должность потеряет глава Министерства финансов Оксана Маркарова. "Она уже готовится на выход, вопрос с ее отставкой решен. Ее место может занять Игорь Уманский", – пояснил один из народных депутатов.

Свои должности сохранят министр юстиции Денис Малюська, министр образования Анна Новосад, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр внутренних дел Арсен Аваков (ему, правда, сватают должность вице-премьер-министра по вопросам обороны), министр экономического развития Тимофей Милованов (его работой доволен лично Владимир Зеленский).

Как пишет в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, свою должность потеряет и глава таможенной службы Максим Нефьодов.

Вакантны должности и других министерств – здравоохранения, Министерства по вопросам ветеранов, Министерства регионального развития, Министерства социальной политики (на эту должность сватали главу комитета социальной политики Галину Третьякову, но она отказалась).

Новым министром по вопросам оккупированных территорий может стать Алексей Резников. Потеряют ли свои портфели министры Дмитрий Дубилет и Михаил Федоров, пока неизвестно.

Как известно, на закрытом заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде 3 марта приняли решение о кадровых перестановках в украинском правительстве.

По данным источников OBOZREVATEL, новым премьером вероятнее всего станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Также на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, могут быть назначены 4 новых министра, которые заменят действующих глав Министерств иностранных дел, здравоохранения, социальной политики и оккупированных территорий.

Ранее Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о его возможном увольнении он опроверг.

Алексей Гончарук

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Отметим, что правительство Гончарука обвиняли в провале с наполнением бюджета. В главном финансовом документе Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

Таким образом "дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг придется потратить рекордные почти 40% доходов бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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