"А рубильник у Путина!" Гончаренко заявил, что власть "посадила украинцев на электрический стул"

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обвинил "слугу народа" Андрея Геруса в том, что его поправка к закону о ядерной энергии посадила украинцев на электрический стул, которым управляет Россия.

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 29 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Рынок электроенергии в Украине открыли сегодня. Не надо рассказывать про 2017 год. 18 сентября было рассмотрение закона о ядерной энергии, куда внес поправку Герус. После этого началась эпопея с импортом российской электроэнергии", – сказал Гончаренко.

Гончаренко заявил, что украинцев "посадили на электрический стул" odessa1.com

По словам нардепа, всем наплевать, что это забирает зарплату и средства для существования в украинских энергетиков.

"Вместе Герус и Зеленский, который этот закон подписал и второй месяц не может исправить ситуацию, посадили украинцев на электрический стул, рубильник дали Путину. Вот вам правда о том, что было", – возмутился он, сообщив, что предложил Раде вместе с коллегами из "ЕС" убрать поправку Геруса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за поправки у Геруса произошла драка с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

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