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30 ноября • обновлено в 11:20
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"А рубильник у Путина!" Гончаренко заявил, что власть "посадила украинцев на электрический стул"

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Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обвинил "слугу народа" Андрея Геруса в том, что его поправка к закону о ядерной энергии посадила украинцев на электрический стул, которым управляет Россия.

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 29 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Рынок электроенергии в Украине открыли сегодня. Не надо рассказывать про 2017 год. 18 сентября было рассмотрение закона о ядерной энергии, куда внес поправку Герус. После этого началась эпопея с импортом российской электроэнергии", – сказал Гончаренко.

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Гончаренко заявил, что украинцев "посадили на электрический стул"

Гончаренко заявил, что украинцев "посадили на электрический стул"

odessa1.com

По словам нардепа, всем наплевать, что это забирает зарплату и средства для существования в украинских энергетиков.

"Вместе Герус и Зеленский, который этот закон подписал и второй месяц не может исправить ситуацию, посадили украинцев на электрический стул, рубильник дали Путину. Вот вам правда о том, что было", – возмутился он, сообщив, что предложил Раде вместе с коллегами из "ЕС" убрать поправку Геруса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за поправки у Геруса произошла драка с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Свобода слова Савика Шустера Энергосистема Украины
Персоны
Андрей Герус Алексей Гончаренко Владимир Зеленский Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Энергетика
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
иди работать,хватит п.болить,палитык х.ев!из школы сразу в депутаты,так и живем поэтому.
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3
1
Федоров Федор
Федоров Федор
Леха, смотри, "рука Кремля" дотянется до тебя и посадит на бутылку.
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5
2
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Федоров Федор, у него уже давно в жопе паяльник, вилка от которого руке очередного лехиного хозяина. Сейчас - у Поросенка
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