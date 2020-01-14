Глава "Укроборонпрома" резко урезал зарплаты Найему и Ко: озвучены суммы

Генеральный директор "Укрборонпрома" Айварас Абромавичус существенно снизил зарплаты своим заместителям.

Как сообщил Цензор.нет со ссылкой на внесенные изменения в электронные декларации, в декабре доход 5 из 12 заместителей Абромавичуса снизился на 40%.

В частности, доход Мустафы Найема в ноябре составлял более 310 тысяч гривен, а теперь – 176 (понижение 43%).

Абромавичус урезал зарплату Найему

Еще четверо заместителей [Роман Бондарь, Михаил Морозов, Руслан Корж, Сергей Иванюта] в конце осени зарабатывали более 465 тысяч гривен. Теперь же зарплата установилась на уровне от 262 до 290 тысяч гривен (понижение от 38 до 44%).

censor.net.ua

Как писал OBOZREVATEL, на пост заместителя главы концерна Найем был назначен 21 ноября. Он угодил в скандал из-за уровня своей зарплаты в "Укроборонпроме" тогда, когда выяснилось, что за месяц зарабатывает более 300 тысяч гривен.

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