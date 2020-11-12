Глава НБУ сказал, когда ждать МВФ в Украине

Дату приезда миссии Международного валютного фонда в Украине назовут после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "Голосу Америки". По его словам, есть все шансы приезда миссии уже до конца года.

Глава НБУ пояснил, что ради определенных дат, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов.

"Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист – у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", – рассказал Шевченко

Сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов:

решение Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине

проект бюджета Украины на 2021 год

работу самого Национального банка.

"Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного суда. Но Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного суда. Четкие месседжи, которые предоставил президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру", – добавил Шевченко.

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