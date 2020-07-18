Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на обвинение главы комитета по налоговой, финансовой и таможенной политике Даниила Гетманцева в срыве реформы таможни.

Как сообщил он в комментарии ЭП, задержание сотрудников Одесской таможни – "это реформа таможни в действии", а Минфин будет продолжать курс на борьбу со "скрутками" и "схемами".

"Задержание правохранителями сотрудников Одесской таможни – это реформа таможни в действии. Это выполнение задекларированной президентом Украины Владимиром Зеленским "нулевой" терпимости к коррупции. Такие задержания были, есть и будут. Министерство финансов – партнер правоохранителей. Мы предоставим полное и всестороннее содействие в расследовании. Далее – решение за судом", – отметил Марченко.

По его словам, в своем стремлении очистки одного из самых коррумпированных за годы независимости органов государства, власти должны быть готовы к колоссальному сопротивлению.

Марченко отметил, что налоговая эффективность с НДС впервые за полтора года выросла с 2,65% в апреле этого года до 3,5% в июне.

"Это 9,1 млрд грн дополнительных поступлений по сравнению с прошлым годом. Мы не планируем сбавлять темп и будем продолжать курс на борьбу со "скрутками" и схемами". Терпеть коррупцию никто не будет", – добавил глава Минфина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу Даниил Гетманцев обвинил Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы. Он привел доказательства коррупции в ГТС.