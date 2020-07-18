МоваЯзык

Топ-темы:

Терпеть не будем, – глава Минфина об обвинениях Гетманцева

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
4,7 т.
Сергей Марченко

Марченко отреагировал на обвинения Гетманцева. newsone.ua

Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на обвинение главы комитета по налоговой, финансовой и таможенной политике Даниила Гетманцева в срыве реформы таможни.

Как сообщил он в комментарии ЭП, задержание сотрудников Одесской таможни – "это реформа таможни в действии", а Минфин будет продолжать курс на борьбу со "скрутками" и "схемами".

"Задержание правохранителями сотрудников Одесской таможни – это реформа таможни в действии. Это выполнение задекларированной президентом Украины Владимиром Зеленским "нулевой" терпимости к коррупции. Такие задержания были, есть и будут. Министерство финансов – партнер правоохранителей. Мы предоставим полное и всестороннее содействие в расследовании. Далее – решение за судом", – отметил Марченко.

По его словам, в своем стремлении очистки одного из самых коррумпированных за годы независимости органов государства, власти должны быть готовы к колоссальному сопротивлению.

Марченко отметил, что налоговая эффективность с НДС впервые за полтора года выросла с 2,65% в апреле этого года до 3,5% в июне.

"Это 9,1 млрд грн дополнительных поступлений по сравнению с прошлым годом. Мы не планируем сбавлять темп и будем продолжать курс на борьбу со "скрутками" и схемами". Терпеть коррупцию никто не будет", – добавил глава Минфина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу Даниил Гетманцев обвинил Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы. Он привел доказательства коррупции в ГТС.

УкраинаГосударственная таможенная служба УкраиныМинистерство финансовСергей МарченкоДаниил Гетманцев
Поделиться в Facebook
  2. Экономика