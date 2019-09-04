Налоговики предъявили ArcelorMittal претензии на 9 млрд грн: результаты аудита

Офис крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы завершил начатый в мае этого года аудит ArcelorMittal Кривой Рог. Сумма претензий составляет 9 млрд грн.

Об этом сообщил на встрече с журналистами в Киеве в среду глава Офиса Евгений Бамбизов, передает пресс-служба ведомства. "На сегодня завершен массивный аудит предприятия, мы определяем претензии в 9 млрд грн", — заявил он.

По его словам, во время проверки фискалы находились под давлением, было организовано компанию дискредитации Офиса. Он добавил, что основная сумма связана с внесением рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю. Претензии Офиса также касаются работы с предприятиями, которые имеют признаки фиктивных.

ArcelorMittal epravda.com.ua

"Было достаточно активное противостояние, была развернута целая дискредитационная кампания против Офиса в СМИ. Однако, мы работали совместно со Службой безопасности Украины, оперативно получали в них необходимую информацию. Поэтому мы успешно справились. Сейчас мы завершили с ним работу и готовы сегодня передать материалы в правоохранительные органы", – рассказал начальник Офиса крупных плательщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля на "ArcelorMittal Кривой Рог" пришли сотрудники СБУ с обысками. В пресс-службе компании сообщили, что в их отношении открыто уголовное производство по факту экоцида. По словам исполняющего обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александра Иванова, сотрудники СБУ обыскивали только что построенный и современный объект, а именно третью машину непрерывного литья заготовок.

22 июля глава СБУ Иван Баканов на брифинге обвинил менеджемент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций его владельца Лакшми Миттала. В СБУ заявили, что новое оборудование на заводе установлено с нарушениями, а уровень радиации опасен для здоровья работников.

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