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15 ноября • обновлено в 16:13
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Германия защитила газопровод Путина: Польша разразилась угрозами

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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG обратится в суд, если Германия не учтет интересы страны при имплементации газовой директивы ЕС по "Северному потоку-2".

При этом президент PGNiG Петр Возняк отметил, что в одобренной Бундестагом директиве пока учтены интересы Польши, пишет BiznesAlert.

"Похоже, благодаря содержанию третьего абзаца седьмого статьи, мы в безопасности. Был пункт, что перед тем, как предоставить какое-либо послабление "Северному потоку-2", регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран", – заявил Возняк.

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По его словам, если Германия будет придерживаться этого положения, то Польша будет чувствовать себя в безопасности.

"В случае с OPAL отсутствие такого анализа вызвало четкий ответ с нашей стороны", – резюмировал Возняк.

В частности, немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.

PGNiG обратится в суд, если Германия не учтет интересы страны при имплементации газовой директивы ЕС по "Северному потоку-2

PGNiG обратится в суд, если Германия не учтет интересы страны при имплементации газовой директивы ЕС по "Северному потоку-2

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Место
Польша
Тег
Северный поток - 2
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Польше бы молчать в тряпочку. Когда будут строить Baltic Pipe он неизбежно упрется в СП-2 и Россия должна будет дать разрешение на его прокладку через СП-2. А с таким отношением Россия тоже потянет время, годика так 2-3.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Немцы защищают прежде всего СВОИ СОБСТВЕННЫЕ интересы! В отличии от идиотов хох-лов. И плевать им на пшеков и прочую шваль.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никак не пойму, при чем тут вообще какая-то Польша?
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