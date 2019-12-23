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23 декабря • обновлено в 16:04
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Будут строить и зимой: Германия выдала новое разрешение для "Северного потока-2"

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Германия разрешила прокладку труб российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" в зимние месяцы.

Соответствующее решение приняло Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Разрешена прокладка труб для завершения строительства газопровода "Северный поток-2" на длину в 16,5 километров в зимние месяцы", – говорится в сообщении.

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В частности, ведомство проверяло возможное воздействие строительных работ и трубы газопровода на морскую среду.

"После тщательной проверки не выявлено серьезного влияния прокладки труб зимой", – резюмировали представители Федерального ведомства по судоходству и гидрографии.

Германия разрешила прокладку труб российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" в зимние месяцы

Германия разрешила прокладку труб российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" в зимние месяцы

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Северный поток-2
Место
Германия
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Pooh Vini
Pooh Vini
Германия выдала разрешение строить зимой. Лично для меня большая новость,что этого нельзя было делать. Это сродни написать письмо деду морозу и думать,что счастье в кармане. Пока шведы корабли не вернут, немцы могут выдавать любые разрешения в неограниченном количестве,дела это не меняет. т.е. -до жопы.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Россия пообещала ответить на санкции Америки против «Северного потока 2». -Это тот случай, когда унтер-офицерской вдовой может стать целая страна.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-А что это за тишина стоит над Балтикой? -Это строится «Северный поток 2» после объявления Америкой новых санкций.
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фил филька
фил филька
Цуканов Евгений, моста нет))
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Савченко Александр
Савченко Александр
Цуканов Евгений, правильно, kaцaп вислоухий - СТРОИТСЯ !
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