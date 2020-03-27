Гендиректор АТБ пояснил, почему взлетели цены на продукты

Цены на продукты питания в торговой сети АТБ во время карантина выросли из-за поднятия стоимости закупочных цен поставщиков.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" заявил гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, передает ТСН.

Он назвал подорожание продуктов обычной ситуацией и отметил, что цены на продукты растут во всех торговых сетях.

"Хочу развеять несколько тезисов. Во-первых, что подорожание происходит только в торговой сети АТБ и не касается других участников рынка. На самом деле, это совершенно недостоверная информация. Подорожание происходит по всем операторам и участникам рынка, мы мониторим и отслеживаем, готовы делиться и предоставлять эту информацию. Это традиционная тенденция на рынке и АТБ точно не растет больше и быстрее, чем другие", – пояснил он.

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Марков признал, что на определенные позиции цена несколько выросла.

"Возможно, за исключением каких-то незначительных позиций. Каких у нас, в силу нашей системы работы, ограниченный товарный запас. Они быстрее других раскупаются и мы вынуждены пополнять их уже по нынешним ценам", – пояснил Марков.

Также, по его словам, в период ажиотажа в магазинах сети покупатели могли предположить, что произошло повышение цен, поскольку отсутствовали традиционные акционные ценники. Восстановить их планируют на следующей неделе.

"В период ажиотажа, на прошлой неделе, мы были вынуждены отказаться от нашей плановой акционной активности. Поэтому покупатели не увидели привычные несколько позиций с существенным дисконтом цен на наших полках. Но уже со следующей недели мы частично планируем восстанавливать стандартную акционную активность", – сказал Марков.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние дни на фоне ажиотажа из-за коронавируса магазины и их поставщики подняли цены на продукты.

На фоне карантина из-за коронавируса резко поднялись цены на картофель. Они взлетели до 8-10 грн/кг, что практически воловину больше, чем было неделю назад.

В связи с необоснованным ростом цен на продукты питания в Украине на фоне паники из-за карантина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился в Антимонопольный комитет, чтобы тот проверил поставщиков.

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