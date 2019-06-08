Где в Украине самая дорогая и вкусная клубника: названы цены и регионы

Стоимость клубники в Украине варьируется в зависимости от региона ее выращивания. Самая дорогая – из северных областей, в частности, из Киевской и Винницкой.

Именно северная клубника наиболее сахаристая и вкусная, объяснил в эфире ObozTV основатель и директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Цена зависит от того, какую клубнику вы покупаете. Например, самая ранняя у нас идет из Закарпатья. Если в прошлом году там продавали клубнику с конца апреля, то в этом году – уже с середины апреля", – отметил экономист.

Он обратил внимание, что после того, как на Закарпатье начались паводки, поток клубники оттуда сократился.

"Зато он увеличился с южной Украины – Херсонская, Николаевская, Одесская области. Сейчас пошла Винница. А уже буквально на этой неделе появится из Киевской области", – ожидает Дорошенко.

"Чем северней регион, тем дороже стоит клубника. Ягоды из Киевской области будут стоить по 60-70 гривен за килограмм. Но эта клубника самая вкусная, потому что получила больше всего солнца. Купите сейчас, например, закарпатскую, одесскую и винницкую. Более северная – винницкая – вкуснее. И она будет стоить дороже, потому что более сахаристая", – рассказал эксперт.

По его прогнозам, наиболее низкой цена на клубнику традиционно будет в июне. А благодаря селекции купить ягоды украинских урожаев можно будет аж до октября.

Самая дорогая клубника - из северных регионов Украины amishfarmandhouse.com

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 года обед из пяти традиционных блюд (борщ, бутерброд с салом, овощной салат, вареники с грибами и картошкой, компот) обойдется украинцам на 11% дороже, чем в прошлом году.

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