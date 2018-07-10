Газовый передел: как "Нафтогаз" саботирует запуск рынка и кто у кого ворует

Украинский НАК "Нафтогаз" с удивительной регулярностью побеждает в подавляющем большинстве тендеров своей "дочки" "Укртрансгаза". Очередной шаг на пути запуска полноценного рынка с 1 августа может кардинально изменить ситуацию.

Руководство НАК накануне нововведения заявило: начинаем очередной фронт борьбы. На этот раз – против нового Кодекса газатранспортной системы и запуска посуточного балансирования.

OBOZREVATEL разобрался, почему компания выступает против нововведений и кому это выгодно.

В Украинском газовом сектор назревает очередной скандал. 1 августа – дедлайн внедрения одного из шагов на пути к полноценному запуску газового рынка. Если сейчас "Укртрансгаз" (занимается поставками и транспортировкой газа) планирует объемы на месяц, то по новым правилам балансирование системы должно происходить каждые сутки.

Закупать газ для балансировки в будущем компания будет на открытой бирже, и продавать на ней голубое топливо сможет любая компания. "Нафтогаз" вместе со своим дочерним предприятием "Укртрансгаз" заявили – запускать посуточное регулирование в таком виде нельзя. Якобы, система недоработана, а утвержденный Кодекс газотранспортной системы необходимо править. Такое заявление вызвало бурную реакцию как среди участников рынка, так и у самого регулятора.

"Плохое" решение

Шаг первый: уволить главного. В апреле 2018 года после инициированного "Нафтогазом" аудита на дочернем предприятии "Укртрансгаз" (УТГ) своей должности лишился президент ПАО Мирослав Химко. 67-летнего менеджера перевели в ранг советника и отправили работать на филиал. Причина такого решения: проблемы с подготовкой к запуску системы посуточной балансировки системы. Согласно данным Prozorro, УТГ за 70 млн грн приобрел у венгерской компании IP Systems Kft программное обеспечение, которое якобы не может полноценно работать.

Мирослав Хамко Dengi.ua

Спустя полтора месяца менеджеры "Нафтогаза" вместе с УТГ обратились к регулятору с просьбой отсрочить запуск посуточного балансирования. К якобы проблемам с системой добавились и другие аргументы: Кодекс прописан таким образом, что несанкционированный забор из системы (например, когда украинцы тратят газ, но не платят за него или же предприятия нелегально подсоединяются к "трубе") также будут балансировать.

Шаг второй: обвинить в воровстве. Под председательством уже новой главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко провели совещание вместе с участниками рынка, "Нафтогазом" и УТГ. Главный вопрос повестки – откладывать ли запуск посуточного балансирования в Украине. Здесь представители монополиста в очередной раз заявили – Кодекс прописан таким образом, что легализует несанкционированный забор газа. Аргумент регулятора: документ, который уже принят, можно править, но к запуску посуточного балансирования это не имеет никакого отношения.

Директор департамента нефтегазовой сферы Татьяна Рябуха, которая работала вместе с "Нафтогазом" над разработкой Кодекса, возмутилась: 90% предложенных правок они приняли, а вопрос "несанкционированного отбора газа" теплокоммунэнерго (а по факту это долги населения) нужно обсуждать.

"Давайте! Давайте разрабатывать изменения в Кодекс! Смотрите что получается, вы заявляете, что вы ничего не делали и делать не собираетесь. Повторяю: единственный авторитет для регулятора в плане соответствия европейскому законодательство – Секретариат энергетического сообщества. У меня есть официальное письмо Янеза Копача, что Кодекс соответствует европейскому законодательству!", - заявила Рябуха.

Шаг третий: саботировать запуск. И УТГ, и "Нафтогаз" сделали официальные заявления о проблемах в Кодексе, а коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко начал "новый фронт борьбы" в социальных сетях.

Суточное балансирование, которое официально якобы поддерживает "Нафтогаз", но с правками, менеджер назвал "новой фишкой" "брехливых". Сейчас обе компании, которые фактически контролируют рынок, категорически выступает против суточного балансирование. Решение предлагают отложить. Мол, чтобы доработать программное обеспечение, а потом внедрить его, понадобится время. И о том, что "провалил" запуск якобы уволенный Мирослав Химко, уже не вспоминают.

Несмотря на протест со стороны "Нафтогаза", Кривенко заявила – время для подготовки было и 1 августа суточное балансирование заработает. А если не будет автоматической системы, считать будут в Excel (к слову, после этого фраза "в Excelике посчитаем" стала среди участников рынка "крылатой").

Почему "Нафтогазу" не выгодно суточное балансирование

Если в Украине введут новую систему, размеры лотов на закупку УТГ газа для балансирования сократятся, процедуру упростят. В результате любая украинская компания сможет продавать газ для балансировки.

При действующей системе большинство размещенных лотов – на сумму от 1 млрд грн. И побеждает в них с завидной регулярностью "Нафтогаз". Для примера, OBOZREVATEL проанализировал последние лоты для закупки "Укртрансгазом" для балансирования.

Из шести закупок с ожидаемой стоимостью от 1,094 до 2,9 млрд грн в пяти выиграл "Нафтогаз"! И только один тендер (с минимальным из указанных лотов) достался компании "Эру трейдинг". Даже если тендеры правильно оформлены, при таких объемах участвовать в большинстве из них могут только гиганты вроде "Нафтогаза". Последнюю закупку УТГ объявил с ожидаемой стоимостью в 1,8 млрд грн. И, скорее всего, выиграть с такими объемами может исключительно монополист. Если же ввести посуточное балансирование, объемы закупок значительно сократятся, а "Нафтогаз" фактически потеряет монопольное положение в торговле со своей "дочкой". И, конечно, такая ситуация отразится и на финансовых результатах НАК. А чем меньше прибыли, тем меньше премии.

Вероятнее всего, покупать газ после внедрения посуточного регулирования будут на специальной онлайн-платформе (бирже). Конкуренция может привести к снижению цен (к слову, некоторые выигранные "Нафтогазом" лоты с контрактами на закупку газа по цене выше, чем на украинской энергетической бирже).

К слову о бирже. Юрий Витренко еще несколько лет назад сам участвовал в создании "Украинской газовой бирже" (якобы "помогал, как мог"), о чем сам заявил в СМИ. Однако, сейчас, согласно данным в реестре юрлиц, биржа находится в состоянии ликвидации. На запуске рынка газа и суточном балансировании "Украинская газовая биржа" заработать уже не сможет.

Более того, Витренко был одним из инициаторов открытия рынка газа и внедрении европейского законодательство. А посуточное балансирование – общепринятая практика.

Несмотря на увольнение президента "Укртрансгаза", сейчас финансовый директор "Нафтогаза" публично заявляет, что с информационной системой проблем нет. Проблемы есть только в Кодексе. "Мы говорили и говорим, что если кодекс не будет противоречить европейским кодексам, то информационная платформа не является проблемой. УТГ, которым я, кстати, никогда не управлял, закупил готовую систему, которая была готова к запуску, если бы вы не внесли в кодекс поправки, которые и сделали его несоответствующим европейским кодексам", - ответил Витренко в социальных сетях бывшему главе регулятора Дмитрию Вовку.

Фактически, менеджер "Нафтогаза" признал саботаж запуска рынка газа из-за Кодекса, который якобы не соответствуют европейским.

Как рассказали OBOZREVATEL несколько несвязанных между собой источников среди участников рынка и правительства, несмотря на готовую систему, "Нафтогаз" в ближайшее время собирается приобрести еще одну – на этот раз в Германии. Ее стоимость по неподтвержденной информации будет составлять около 8 млн евро (или же уже более 240 млн грн). При этом дорабатывать уже купленную венгерскую систему менеджеры не планируют. На тестирование, внедрение новой системы понадобится от шести месяцев до двух лет.

Подробнее о том, сколько денег потратили на якобы неработающую систему, будет ли она работать и получится ли в Украине запустить рынок газа, читайте вскоре на OBOZREVATE.