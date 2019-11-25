"Это будет удар!" Омелян рассказал, к чему готовиться Украине в газовой войне с Россией

Украина должна готовиться к полному перекрытию транзита российского газа через свою территорию с 1 января 2020 года.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его мнению, Украина, несмотря на крупные финансовые потери, сможет обезопасить себя от давления РФ в будущем.

Экс-министр выразил мнение, что Украина сможет обойтись без "Газпрома" только если станет полноправным участником европейского рынка газа. Он отметил важность анбандлинга – разъединения функций "Нафтогаза" на транзитные и добывающие ради энергетической безопасности страны.

"Надо принять во внимание, что 4 года мы не получаем ни капли российского газа напрямую от России. Четыре года мы успешно торгуем на европейском рынке и абсолютно независимы от российских ультиматумов. Несомненно, отказ России от транзита по территории Украины – это будет существенный удар, потому что речь о нескольких миллиардах долларов ежегодной платы на счета "Нафтогаза" и соответственно бюджета Украины. Но я думаю, что нам надо смотреть дальше", – отметил он.

По мнению Омеляна, Кремль и в дальнейшем будет использовать энергоресурсы как инструмент давления: "Россияне будут всегда шантажировать – газом, электроэнергией. Сейчас российские компании вышли на украинский рынок электроэнергии. Послезавтра они могут сказать – ребята, мы держим 30% вашего рынка электроэнергии, мы перекрываем поставки. И Украину опять лихорадит".

Бывший глава Мининфраструктуры считает, что Украина должна "абсолютно серьезно учитывать" возможность полного перекрытия газового транзита.

"Несомненно, будет тяжело. Намного лучше, если нам удастся договориться, но договариваться мы должны только в формате с нашими европейскими и американскими союзниками... У россиян есть серьезная проблема относительно транзита, как бы они не надували щеки. У них политика является изначальной, а экономика второстепенной. Потому если будет принято Москвой политическое решение по транзиту, мы должны к этому быть готовы", – подчеркнул он.

Омелян отметил, что Украина накопила в своих хранилищах достаточные запасы газа, чтобы обеспечить внутренние поставки без перебоев. При этом он признал, что "в финансовом плане, безусловно, это будет удар".

finobzor.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении на год контракта по транзиту газа. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

Кроме того, Россия ждет от Украины решения о закупках газа с 2020 года непосредственно у нее, а не у посредников в Европе.

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

В свою очередь, Украина заявляет о готовности к остановке транзита с 1 января.

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