Запуск газопровода в обход РФ: в Раде сказали, как это повлияет на Украину

Полноценный запуск газопровода TANAP из Азербайджана в обход России через Грузию и Турцию будет реализован в ближайшее время, что в будущем позволит получать газ из этого газопровода Украине.

В комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Бондарь выразил надежду, что полноценный запуск нового газопровода TANAP из Азербайджана реализуется уже в ближайшее время, ведь страны имеют большие мощности.

Что касается заявления президента Петра Порошенко о возможности получать газ Украине по этому газопроводу, нардеп ответил: "Мы планируем пригласить к себе на комитет представителей "Укргаздобычи" и Министерства энергетики, как раз обсудить этот вопрос".

А вот на вопрос возможно ли снижение цены на газ для украинцев, если страна начнет получать топливо из альтернативного источника, Бондарь ответил, что многое зависит от нового руководства НКРЭКУ.

"Мы видим, что МВФ обязывает пересмотреть тарифы и увеличить их до 11 000 грн за куб. Поэтому мы все равно должны идти к обоснованным ценам на топливо. И на сколько оно будет обосновано уже по другому газопроводу, на сколько оно даст возможность снизить эту цену, я думаю, это и будет зависеть от сотрудничества с НКРЭКУ, и тех экономических обоснований, которые после запуска поступят", - пояснил нардеп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, запуск газопровода TANAP из Азербайджана в обход России через Грузию и Турцию создаст конкуренцию на рынке транспортировки газа, что позволит снизить его стоимость.