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/Новости экономики

Газопровод Путина: Украина обзавелась новым мощным союзником

3.2тЧитать материал на украинском

Председательствующая в ЕС Румыния ускоряет работу над правилами, которые помешают прокладке российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Как сообщает "Польское радио", эту работу блокировали две страны, прежде председательствовавшие в ЕС — Австрия и Болгария. Во вторник 15 января вопрос в Брюсселе рассмотрят эксперты из 28 стран.

Речь идет о внесении поправок в газовую директиву ЕС, которая должна гарантировать, что все газопроводы в пределах союза будут охвачены европейским законодательством.

Польские дипломаты отмечают, что наиболее важные для Варшавы предписания включены в предложение Румынии.

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Германия встала на сторону Украины в вопросе газопровода Путина

Пока что группа сторонников изменений в законодательстве ЕС насчитывает 10-11 стран. Противники изменений — это страны, чьи компании образуют консорциум, строящий вторую ветку "Северного потока-2": Германия, Нидерланды, Австрия, а также Болгария.

Газопровод Путина: Украина обзавелась новым мощным союзником

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

Посол США в Германии Ричард Гренель предупредил немецкие компании о санкциях Вашингтона из-за поддержки "Северного потока-2".

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Тема
Северный поток-2
Место
Румыния
Теги
Северный поток - 2УкраинаРоссияЕС
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Проходил мимо
Проходил мимо
И Украине и Румынии и всем странам черноморского бассейна придется так или иначе покупать российский газ, дешевле или дороже - решать им. Германия уже решила, хотя и не является черноморской державой.
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Питон Каа
Питон Каа
О да. Румыния - это мощнейшая страна ЕС. Куда там Германии, Австрии и Нидерландам с их экономическими интересами.
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта." - Как много я познаю в мировой практике. Оказывается, страны, через которые проходит старая магистраль, являются или играют решающую роль в газотранспортной системе. По транспортировке - в какой то мере ДА, если нет обходного пути... А если есть обходной путь? Скорее всего энергетическую безопасность стран - потребителей в первую очередь обеспечивает поставщик газа, а не "перевозчик". "Перевозчиком" продукции могут быть несколько компаний, а поставщик то один! И чем больше магистралей приходит в Европу - тем выше ее энергетическая ее безопасность. Или это не так?
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