Газопровод Путина: Украина обзавелась новым мощным союзником

Председательствующая в ЕС Румыния ускоряет работу над правилами, которые помешают прокладке российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Как сообщает "Польское радио", эту работу блокировали две страны, прежде председательствовавшие в ЕС — Австрия и Болгария. Во вторник 15 января вопрос в Брюсселе рассмотрят эксперты из 28 стран.

Речь идет о внесении поправок в газовую директиву ЕС, которая должна гарантировать, что все газопроводы в пределах союза будут охвачены европейским законодательством.

Польские дипломаты отмечают, что наиболее важные для Варшавы предписания включены в предложение Румынии.

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Пока что группа сторонников изменений в законодательстве ЕС насчитывает 10-11 стран. Противники изменений — это страны, чьи компании образуют консорциум, строящий вторую ветку "Северного потока-2": Германия, Нидерланды, Австрия, а также Болгария.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

Посол США в Германии Ричард Гренель предупредил немецкие компании о санкциях Вашингтона из-за поддержки "Северного потока-2".

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