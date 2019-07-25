"Газопровод Путина" нанесет сокрушительный удар: названа решающая для Украины дата

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" будет запущен во втором полугодии 2020 года.

Об этом говорится в проспекте к выпуску "Нафтогазом" еврооблигаций, передает "Новое время". "Ожидаемая мощность "Северного потока-2" — 55 млрд куб. м газа в год и его запуск ожидается во второй половине 2020 года", — указано в проспекте.

В перечне рисков "Нафтогаз" также указал завершение строительства газопровода "Турецкий поток" в конце 2019 года.

Отмечается, что запуск "Северного потока-2" и "Турецкого потока" позволит "Газпрому" транспортировать газ из России в страны Европейского Союза в обход территории Украины.

Газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России. Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Работы по строительству изначально планировали завершить в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Нацбанк Украины уже заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

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