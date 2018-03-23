Франция предложила усилить санкции против России из-за выборов в Крыму

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что санкции в отношении Российской Федерации могут быть усилены из-за проведения президентских выборов на территории аннексированного Крыма.

"Со стороны Франции есть идеи о продлении и усилении санкций, секторальных санкций, которые, как известно, были продлены на шесть новых месяцев, но также и индивидуальных санкций, которые имеют постоянный характер и могут быть усилены", – заявил Ле Дриан, передает "Интерфакс-Украина".

Французский министр напомнил, что ряд депутатов Государственной думы России, которые были избраны на последних парламентских выборах, уже находятся в санкционных списках.

Ле Дриан также выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека и милитаризацией на аннексированном полуострове.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде был зарегистрирован проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России и победы на них Владимира Путина.