Собирать деньги на борьбу с Covid-19 поручили Борису Бауму: раскрылись связи с ОПУ и Россией

Один из двух фондов, которые при содействии ОПУ собирали деньги меценатов для борьбы с коронавирусом, принадлежит предпринимателю Борису Бауму, который связан с крупным российским бизнесом.

Об этом сообщает "Бабель". По данным YouControl, Баум возглавил благотворительный фонд "Прайм" в разгар пандемии – 5 апреля, а уже на следующий день стал его конечным бенефициаром.

Издание отмечает, что Офис президента подключил "Прайм" к сбору средств после того, как другой фонд – "Корпорация Монстров" (КМ) Андрея Ставницера – заявил о своем выходе из кампании.

Борис Баум

Это заявление КМ сделал в тот же день, когда Баум возглавил "Прайм" – 5 апреля. Остатки денег на своих счетах КМ перевел "Прайму". Эту информацию изданию подтвердил руководитель КМ Екатерина Ножевникова.

"На момент, когда президент решил, какой фонд будет следующим (собирать деньги. – Ред.), у нас на счету с (собранных. – Ред.) 380 млн гривень осталось 22,5 млн, эту сумму мы перечислили "Прайму", – рассказала она.

Ножевникова уточнила, что позже из этих 22 млн КМ брал деньги, чтобы закрыть предварительные контракты по закупке медоборудования и респираторов. В результате "Прайму" должно было остаться около 15 млн гривень.

К этому заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что всего Фонд по ликвидации последствий COVID-19 собрал более 374 миллионов гривень. Он не детализировал, какие именно организации собирали деньги. По информации источников издания, 50 млн гривень из общей суммы прошли через счета "Прайма", другие собрал КМ.

Стоит отметить, что сам Баум сослался на занятость и не стал комментировать условия и детали сотрудничества с Офисом президента. В офисе фонда "Прайм", услышав вопрос, пообещали ответить завтра.

Кирилл Тимошенко также не прокомментировал условия сотрудничества ОП с "Праймом" и Баумом.

"Баум долго жил в Латвии. Он много лет работал топменеджером в структурах российско-украинской группы VS Energy. Один из владельцев компании – член Совета федерации РФ и спецпредставитель Владимира Путина Александр Бабаков. Также Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского, партнером которых была VS Energy", – пишет издание.

По данным Bihus.Иnfo, во власть Баума привел глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях разгорелся скандал вокруг поставок в Украину из Китая гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Офис президента обвинили в том, что он не предоставил прозрачную отчетность о закупках оборудования и средств защиты, не показал перечень меценатов и бизнесменов, которые были вовлечены в этот процесс. В ответ Тимошенко опубликовал "оперативный отчет" с отдельными цифрами, которые касались борьбы с пандемией в Украине.

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