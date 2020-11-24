Налоговые каникулы и выплата 8 тысяч грн: Зеленский анонсировал новые программы поддержки бизнеса на карантине

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Налоговые каникулы и выплата 8 тысяч грн: Зеленский анонсировал новые программы поддержки бизнеса на карантине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что физлица-предприниматели получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам, которое обнародовал в своем телеграмм-канале. Президент добавил, что в Верховную Раду в ближайшее время будут предоставлены законопроекты относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

Разработанные законодательные инициативы, в частности, предусматривают, что физические лица – предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Как указывает пресс-служба Офиса президента, согласно расчетам, более миллиона украинцев смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн. Кроме того, предприниматели получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.

"Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника", – отметил президент.

Какие еще меры поддержки предлагают:

  • Предприятия, работа которых прекращается через карантин, получат компенсацию ЕСВ за наемных работников. Почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц.

  • Налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц–предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

  • Восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые работали во время карантина весной: материальная помощь ФОПам на детей до 10 лет, компенсации по частичной безработице, кредитная программа 5-7-9%.

"Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов", – подчеркнул Зеленский.

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